Meyan Balı ne demek, TDK'ya göre Meyan Balı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meyan balı ne demek? Meyan balı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meyan balı kelimesi. Peki meyan balı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meyan balı nedir, meyan balı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEYAN BALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meyan balı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meyan balı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Meyan kökünden elde edilen bir içecek türü

