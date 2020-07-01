Meydan Bursa ekonomisine katkı sağlayacak

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın merkezinde yapımını sürdürdüğü Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel hayatın haricinde şehir ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu ve meclis divanı üyeleriyle birlikte Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı BTSO heyetine ilk olarak Osmangazi Meydan Projesi'nin maketi üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra şantiye alanına geçen Burkay ve beraberindeki heyete, projenin uygulama alanını gezdiren Dündar, hafriyat ve fore kazık çalışmaları tüm hızıyla devam eden projenin detaylarını anlattı.

Bursa'nın önemli projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Mustafa Başkanımız ve ekibine böylesine önemli bir eseri Bursa'mıza kazandırdıkları için kentimiz ve iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. Kentler, meydanlarıyla anılıyor. Özellikle Bursa'nın dünyada rekabet ettiği şehirlere baktığımızda bunların birçoğunda o kent ile özdeşleşmiş çok önemli meydan ve eserler var. Bursa, tarihi, kültürü, turizmi, tarımı ve sanayisiyle gerçekten Türkiye ekonomisinin en önemli domino taşlarından biri. Önemli bir merkez. Osmanlı'nın payitahtı. Dolayısıyla bu tip projeler, sadece sosyal ve kültürel hayata değil, şehir ekonomisine de ciddi katkılar koyacak projeler. Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine, böylesine güzel ve büyük projeyi hayata geçirmiş olmalarından dolayı kentimiz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, 13 Mart'tan itibaren pandemi sürecinde yoğun çalışma içinde olduklarını ama Bursa'ya değer katan yatırımlara ara vermediklerini kaydetti. Dündar, "Pandemi sürecinde dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdik. Bu çalışmalarla birlikte ekonomik çarkların da dönmesi önem arz ediyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatı da, ekonomik hayatın durmaması yönündeydi. Hem tedbir alınıp, hem de sistemin yürümesi önemliydi. Bizler de çalışmalarımızı hiç durdurmadık" diye konuştu.

Osmangazi Meydanı'nın şehir dinamiklerine tanıtmaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Dündar, "BTSO Başkanı ve yönetim kuruluna Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmaları anlattık. Pandemi sürecinde onlar da sanayiinin durmaması adına çalıştılar. Kamu ve özel sektör, bu sistemi yürütme adına üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA