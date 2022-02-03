Meydan Korkusu ne demek, TDK'ya göre Meydan Korkusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meydan korkusu ne demek? Meydan korkusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meydan korkusu kelimesi. Peki meydan korkusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meydan korkusu nedir, meydan korkusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEYDAN KORKUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meydan korkusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre meydan korkusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alan korkusu

