Meydancı - iplik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Meydancı - iplik görev tanımı nedir, Meydancı - iplik ne iş yapar, Meydancı - iplik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meydancı - iplik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meydancı - iplik Tanımı; VERİGİRİŞİ

Meydancı - iplik Maaşı Ne Kadar? 2021 Meydancı - iplik Maaşları

Meydancı - iplik maaşı ortalama aylık 4.300- TL’dir. En düşük Meydancı - iplik maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meydancı - iplik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meydancı - iplik Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Meydancı - iplik Ne İş Yapar?

Meydancı - İplik, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: konfeksiyon ve elbise üreten atölyelerde çalışan kişileridir.

Meydancı - iplik Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meydancı - iplik Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Meydancı - iplik mesleğinin meslek kodu 9329.17 olarak belirlenmiştir

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