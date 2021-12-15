Meydancı - konfeksiyon Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Meydancı - konfeksiyon görev tanımı nedir, Meydancı - konfeksiyon ne iş yapar, Meydancı - konfeksiyon olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meydancı - konfeksiyon mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meydancı - konfeksiyon Tanımı;

konfeksiyon işlerinde genel bir işi olmayıp çalışanlara yardım eden getir götür işlerini yapan kişidir.

Meydancı - konfeksiyon Maaşı Ne Kadar? 2021 Meydancı - konfeksiyon Maaşları

Meydancı - konfeksiyon maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük Meydancı - konfeksiyon maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meydancı - konfeksiyon iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meydancı - konfeksiyon Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Meydancı - konfeksiyon Ne İş Yapar?

Meydancı - Konfeksiyon, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: konfeksiyon işlerinde genel bir işi olmayıp çalışanlara yardım eden getir götür işlerini yapan kişidir.

Meydancı - konfeksiyon Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meydancı - konfeksiyon Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Meydancı - konfeksiyon mesleğinin meslek kodu 9329.18 olarak belirlenmiştir

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