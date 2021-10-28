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Meydani ne demek, TDK'ya göre Meydani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meydani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meydani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meydani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meydani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meydani ne demek, TDK'ya göre Meydani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meydani ne demek? Meydani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meydani kelimesi. Peki meydani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meydani nedir, meydani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEYDANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meydani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meydani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meydani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz veya renkli, yol yol ipek çözgülü dokunmuş kumaş

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