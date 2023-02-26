Meysam Naghizadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Naghizadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meysam Naghizadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meysam Naghizadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meysam Naghizadeh 20 Mayıs 1986 tarihinde Marand, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میثم نقی زاده‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meysam Naghizadeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meysam Naghizadeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Meysam Naghizadeh'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meysam Naghizadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meysam Naghizadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meysam Naghizadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meysam Naghizadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Machine Sazi

15 Ağustos 2012 yılında Persepolis

1 Temmuz 2013 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2015 yılında Padideh

1 Temmuz 2016 yılında Khooneh

1 Temmuz 2017 yılında Pars Jam

3 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

14 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

8 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

Meysam Naghizadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meysam Naghizadeh şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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