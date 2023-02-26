Meysam Namvar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Namvar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meysam Namvar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meysam Namvar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meysam Namvar {dogum-tarihi} tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da میثم نامور şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meysam Namvar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Meysam Namvar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Meysam Namvar'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Meysam Namvar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meysam Namvar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Meysam Namvar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meysam Namvar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Machine U21

1 Ekim 2021 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2022 yılında Gol Gohar

27 Ocak 2023 yılında Malavan

30 Haziran 2023 yılında Gol Gohar

Meysam Namvar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meysam Namvar şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.