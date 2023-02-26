Meysam Teymouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Teymouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meysam Teymouri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Meysam Teymouri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Meysam Teymouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Teymouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Meysam Teymouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Teymouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meysam Teymouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meysam Teymouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meysam Teymouri 6 Temmuz 1992 tarihinde Savadkuh, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میثم تیموری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meysam Teymouri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Meysam Teymouri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Meysam Teymouri'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meysam Teymouri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/meysam_teymori_12/

Meysam Teymouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meysam Teymouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Meysam Teymouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meysam Teymouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shomal U21

1 Temmuz 2011 yılında Est. Jonub U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Nassaji M.

7 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2019 yılında Tractor

17 Ağustos 2021 yılında Mes Rafsanjan

Meysam Teymouri kimdir

Meysam Teymouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meysam Teymouri şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Meysam Teymouri nereli

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