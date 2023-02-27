Meysam Tohidast kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meysam Tohidast Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meysam Tohidast adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meysam Tohidast Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meysam Tohidast 12 Mart 1993 tarihinde Rasht, Gilan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da میثم تهی دست şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meysam Tohidast Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Meysam Tohidast, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Meysam Tohidast'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Meysam Tohidast Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meysam Tohidast isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meysam Tohidast Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meysam Tohidast futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Damash Gilan

1 Temmuz 2015 yılında Sepidrood

1 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

16 Ekim 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

22 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

Meysam Tohidast Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meysam Tohidast şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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