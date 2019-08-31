Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş Etkinlikleri Meysu Outlet’te

Meysu Çocuk Kulübü atölye çalışmalarında çocuklar, kalem kutusu yapımı, defter süsleme, kitap ayracı yapım atölyesinde el becerilerini geliştirecek.

7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölye çalışmalarında minikler okula dönüşe hazırlanıyor. 14:00-17:00 saatleri arasında Meysu Çocuk Kulübü atölye çalışmalarında çocuklar, kalem kutusu yapımı, defter süsleme, kitap ayracı yapım atölyesinde el becerilerini geliştirecekler.

Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM'de sürprizlerle dolu etkinlikler hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: İHA