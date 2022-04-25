Meyve Ağaçları Budamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Ağaçları Budamacısı görev tanımı nedir, Meyve Ağaçları Budamacısı ne iş yapar, Meyve Ağaçları Budamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Ağaçları Budamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Ağaçları Budamacısı Tanımı;

__

Meyve Ağaçları Budamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ağaçları Budamacısı Maaşları

Meyve Ağaçları Budamacısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ağaçları Budamacısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ağaçları Budamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.09

Meslek Adı :

Meyve Ağaçları Budamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun ortam ve malzeme ile tekniğine uygun olarak meyve ağaçlarında budama yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Ağaçları Budamacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bitkilerde vegetatif ve generatif organları incelemek,

b) Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek,

c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak,

d) Budama macunu ve dezenfektan hazırlamak

e) Araç ve ekipmanları steril hale getirmek

f) Bitki türlerine göre budama şeklini belirlemek,

g) Budama yöntemini belirlemek

h) Dal üzerinde kesme noktasını belirlemek,

i) Meyve ağaçlarında budama yapmak,

j) Kesilen yüzeyleri macunlamak,

k) Meyve, tomurcuk ve yaprak seyrelmesi yapmak,

l) Dallar arasındaki açıyı ayarlamak,

m) Bitkiyi budama artıklarından temizlemek,

n) Budanmış bitkiyi kontrol etmek,

o) Alet ve ekipmanların genel kontrol ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?