Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı görev tanımı nedir, Meyve Ağaçlarında Aşılamacı ne iş yapar, Meyve Ağaçlarında Aşılamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Ağaçlarında Aşılamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Tanımı;

__

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ağaçlarında Aşılamacı Maaşları

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ağaçlarında Aşılamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ağaçlarında Aşılamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.54

Meslek Adı :

Meyve Ağaçlarında Aşılamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Meyve ağaçlarını, bitki türlerine uygun çöğürleri Vegetatif ve generatif organlarını tanıyan, uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uygun aşı ve fidan üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Meyve Ağaçlarında Aşılamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bitki hücre ve dokusunu incelemek

b) Vegetatif ve generatif organları incelemek

c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak

d) Aşı Tekniğine uygun aşılama yapmak,

e) Fidanlarda bakım vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?