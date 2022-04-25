Meyve Bahçesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Bahçesi İşçisi görev tanımı nedir, Meyve Bahçesi İşçisi ne iş yapar, Meyve Bahçesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Bahçesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Bahçesi İşçisi Tanımı;

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Meyve Bahçesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Bahçesi İşçisi Maaşları

Meyve Bahçesi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Bahçesi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Bahçesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.16

Meslek Adı :

Meyve Bahçesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Meyve ağaçlarının yetiştirilmesi, bakımlarının yapılması, ürünlerinin toplanması ve ambalajlanması ile ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Bahçesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toprağı hazırlamak,

b) Meyve ağaçlarının cinslerine göre belirli bir mesafe ve derinlikte çukurlar açıp, meyve tohumlarını ekmek veya fidanlarını dikmek,

c) Yetişen fidanlara ve ağaçlara kalem, göz ve diğer aşıları yapmak,

d) Ağaçların aralarını belleyip, çapalayarak sulamak,

e) Ağaçları hastalık ve böceklerden korumak için haşere öldürücü ilaçlar püskürtmek,

f) Ağaçları budamak,

g) Olgunlaşmış meyveleri toplayıp, istif ederek ambalajlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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