Meyve Fidanı Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Meyve Fidanı Üreticisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Meyve Fidanı Üreticisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Meyve Fidanı Üreticisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Meyve Fidanı Üreticisi görev tanımı nedir, Meyve Fidanı Üreticisi ne iş yapar, Meyve Fidanı Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Fidanı Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Meyve Fidanı Üreticisi Tanımı;
__
Meyve Fidanı Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Fidanı Üreticisi Maaşları
Meyve Fidanı Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Fidanı Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Fidanı Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Meyve Fidanı Üreticisi İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.55
Meslek Adı :
Meyve Fidanı Üreticisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Meyve fidan üretimi yapabilecek fidanlık işletmesini, anaç ve kalem damızlık parsellerini kuran, üretim teknik ve yöntemleri uygulayarak tekniğine uygun fidan üreten, fidanlıklarda bakım ve kültürel işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir
Görev ve İşlem Basamakları :
Meyve Fidanı Üreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Fidanlık işletmesi kurmak
b) Anaçlık ve kalem damızlık parsellerini kurmak,
c) Fidan Üretmek,
d) Vegetatif üretim yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Meyve Fidanı Üreticisi maaşlarına ek olarak sizlerde Meyve Fidanı Üreticisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?