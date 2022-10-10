Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü görev tanımı nedir, Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü ne iş yapar, Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Tanımı;

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Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü Maaşları

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.69

Meslek Adı :

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, gıda güvenilirliği, kalite ve verimlilik işlemlerini yürüten, yapılacak üretime uygun işleme hattını hazırlayan, meyve/sebzenin seçme bandından geçişini sağlayan, meyve/sebze suyu püresi ve konsantresi, berrak meyve-sebze suyu konsantresi ve narenciye konsantresi üreten, makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve- Sebze Püre ve Konsantresi Üretim Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kalite, verimlilik ve gıda güvenilirliği işlemlerini yürütmek,

d) İşleme hattını hazırlamak,

e) Meyve/ sebzenin seçme bandından geçişini sağlamak,

f) Meyve/sebze suyu püresi, konsantresi üretmek,

g) Berrak meyve-sebze suyu konsantresi ve narenciye konsantresi üretmek,

h) Makine ve ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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