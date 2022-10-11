Meyve Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Meyve Toplama İşçisi ne iş yapar, Meyve Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Toplama İşçisi Tanımı;

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Meyve Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Toplama İşçisi Maaşları

Meyve Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Meyve Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.03

Meslek Adı :

Meyve Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Meyve bahçelerinde hasat zamanı olgunlaşan meyveleri toplama işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve Toplama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyveleri uygun toplama koşullarında toplamak,

b) Meyveleri sıkmadan, çizilmeden, ezmeden hasarsız bir şekilde toplamak,

c) Meyveleri toplarken çürüklerini ayırmak,

d) Toplanan meyveleri pürüzsüz kaplara istifleyerek güneşten, yağıştan ve rüzgardan koruyacak şekilde nakliye için hazır hale getirmek,

e) İşlenecek meyvelerin toplanmasında ezilme ve zedelenmelere fazla dikkat etmeden seri bir şekilde toplamak,

f) Meyve tür ve çeşidine göre ürünleri demet, sıra yaparak toplamak,

g) Yetişen meyveleri elle toplamak, istiflemek, naylon çuvallara, kasalara ve sepetlere koyarak hazır hale getirme,

h) Hasadı yapılacak meyvenin cinsine göre uygun hasat zamanını bilerek uygun kıvamda hasadını yapmak,

i) Vişne, kiraz, kayısı, şeftali gibi meyvelerin toplanmasında özellikle pazar için toplanacaksa saplarından koparılmasına dikkat etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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