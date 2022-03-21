Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri görev tanımı nedir, Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri ne iş yapar, Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri Tanımı;

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Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri Maaşları

Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.09

Meslek Adı :

Meyve Ve Sebze İşleme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Meyve ve sebze işletmelerinde fiziksel ve kimyasal aşamalardan geçirilerek yeni bir ürün elde edilmesi safhasına kadar süren etkinliklerde ara eleman olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Meyve ve sebzeleri doğal ve yapay yollardan kurutmak,

b) Meyvelerin suyunu çıkarmak, karbonlama ve şişeleme işlemlerini yapmak,

c) Meyve ve sebzelerin dondurularak korunması ve uygun ortamlarda çözülmesi işlemlerini yapmak,

d) Salça, turşu, marmelat, reçel, meyve suyu özü gibi ürünlerin elde edilmesi işlemlerinin gıda teknolojisinin gereklerine göre gerçekleştirmek,

e) Elde edilen ürünlerin en uygun biçimde ambalajlanması işlerinde görev almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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