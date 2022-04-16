Meyve Ve Sebze Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Meyve Ve Sebze Satış Elemanı Tanımı;

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Meyve Ve Sebze Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ve Sebze Satış Elemanı Maaşları

Meyve Ve Sebze Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ve Sebze Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ve Sebze Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.42

Meslek Adı :

Meyve Ve Sebze Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alışveriş merkezlerinde, marketlerde veya manavda meyve sebze reyonunu düzenleyen ve satış yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve ve Sebze Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Halden alınan yada depodan getirilen meyve sebze kasalarını reyona çıkartmak,

b) Kasalardaki sebze ve meyvelerin çürüklerini ayıklamak,

c) Reyonu temizlemek, varsa eksiklerini tamamlamak,

d) Fiyat değişikliklerini etiketlere yansıtmak, yeni gelen ürünlerin etiketlerini hazırlamak,

e) Müşteriye ürünler hakkında bilgi vermek, ürünler hakkındaki sorularını cevaplamak,

f) Müşterinin aldığı ürünü tartmak, fiyat etiketini ürünün üstüne yapıştırmak,

g) Müşterinin sipariş ettiği ürünü hazırlamak,

h) Reyon düzenini takip etmek,

i) Stoktaki malları kontrol etmek, sipariş edilecekleri belirlemek ve ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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