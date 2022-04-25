Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Tanımı;

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Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşları

Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6114.02

Meslek Adı :

Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Karma Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Meyve ve Sebze Yetiştiricisi (Sera); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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