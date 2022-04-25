Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Tanımı;
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Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşı Ne Kadar? 2022 Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) Maaşları
Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6114.02
Meslek Adı :
Meyve Ve Sebze Yetiştiricisi (Sera)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Karma Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Meyve ve Sebze Yetiştiricisi (Sera); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
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