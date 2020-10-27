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Meyve ve sebzelerde kullanılan "parafin" riski !

İzmir'de Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, meyve ve sebzelerin daha parlak görünmesi aynı zamanda raf ömrünün uzatılması amacıyla parafin maddesinin kullanılması ve sağlık açısından risklerine dikkat çekti.

Meyve ve sebzelerde kullanılan "parafin" riski !

İzmir'de Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, sebze ve meyvelerdeki zirai ilaçların içeriye hapsolmasına da neden olan parafin, yeni kullanıldığı durumlarda kolaylıkla anlaşılabiliyor. Kabuktaki beyaz tortular, meyvede parafin kullanıldığını gösteriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, parafin tehlikesine dikkat çekti. Doğal süreçte meyvelerin zamanla kuruduğunu, kabuklarının buruşarak bozulmaya başladığını anlatan Dr. Korkut, "İstemesek de bu doğal bir süreç. Bazı kişiler bu doğal süreci değiştiriyor. Dışına parafin ve benzeri mumsu maddeler meyvenin çevresine sürüyor. Amaç ürünün raf ömrünü uzatmak ve bozulmasını yavaşlatmak" dedi. Sindirim sisteminin önemine vurgu yapan Dr. Kerem Korkut, bağırsaklarda hücrelerden daha fazla DNA içeren bakteriler bulunduğunu belirterek, "Bağırsak floramız, bağırsak eminim bariyerimizin yapısını bozabilir böyle koruyucular. Bizim sağlığımıza zarar vermesi de kaçınılmazdır. Sebze ve meyveler böyle korunmamalı. Bunlar alıp taze tüketmeliyiz. Doğal sürecine uygun tüketmemiz gerekmektedir. Bazı insanlar bunu yaparak bilimi kötü kullanabiliyor" diye konuştu.

Meyve ve sebzelerde kullanılan

Soğuk bir suyla ovalayarak meyvedeki parafinin temizlenebileceğini söyleyen Dr. Korkut, genellikle kullanılan sirkeli suyun parafinli bir meyvenin temizliğinde katkı sağlayamayabileceğini bu nedenle soğuk su ve ovalama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Kerem Korkut, bir kasene içine 1 tatlı kaşığı karbonat koyup soğuk suyla ovarak da sebze ve meyve temizliği yapılabileceğini, böylelikle ilaç kalıntılarından da üründen arındırılabileceğini ifade etti.

 



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