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  3. Mezar başında cinayet! Azeri suç örgütü lideri mezarını ziyaret ederken öldürüldü

Mezar başında cinayet! Azeri suç örgütü lideri mezarını ziyaret ederken öldürüldü

Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifovun Esenyurt'taki mezarını ziyaret eden kişiler arasında çıkan tartışmada Azeri kökenli Ali Hashımov öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mezar başında cinayet! Azeri suç örgütü lideri mezarını ziyaret ederken öldürüldü

Olay, 17 Ocak Pazar günü Esenyurt Orhangazi Mahallesinde bulunan Gülvadi Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un kabrine ziyarete gelen şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda silahını çıkartan Hashımov, Kenan I.'yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında silahı alan Kenan I. ise Hashımov'u başından vurdu.

Olayın ardından Kenan I. yanındaki 35 yaşındaki Lale M. ve 45 yaşındaki Aynur I. ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi.

Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Hashımov'un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan I, eşi Aynur I. ve arkadaşı Lale M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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