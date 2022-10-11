Mezar Kazma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mezar Kazma İşçisi görev tanımı nedir, Mezar Kazma İşçisi ne iş yapar, Mezar Kazma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mezar Kazma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mezar Kazma İşçisi Tanımı;

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Mezar Kazma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mezar Kazma İşçisi Maaşları

Mezar Kazma İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Mezar Kazma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mezar Kazma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9312.03

Meslek Adı :

Mezar Kazma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dışı İnşaat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Toplumun dini inanç, gelenek ve göreneklerine uygun olarak belirli standartlarda mezar kazma işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezar Kazma İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kazım için gerekli malzemeyi temin etmek,

b) Cenazenin çocuk, kadın veya erkek olup olmadığını ve vücut yapısı hakkında bilgi almak,

c) Diğer mezarlara paralel olacak şekilde kazı yerini belirlemek,

d) Cenaze cinsiyetine göre belirli ebatlarda mezar kazmak,

e) Mezar içersindeki toprakları tamamen temizlemek,

f) Mezar kazım işlemi bittikten sonra mezarlık görevlisi veya cenaze sahiplerine bilgi vermek,

g) Cenazenin defnedilmesinden sonra mezarın toprakla doldurulmak,

h) Mezar baş tarafına mezar bilgilerini içerir tabelayı takmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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