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  3. Mezar taşı işini yapan mermer ustası Yasemin Saltalı'yı gören şaşırıyor

Mezar taşı işini yapan mermer ustası Yasemin Saltalı'yı gören şaşırıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan mermer ustası Yasemin Saltalı, genelde erkek mesleği olarak bilinen mezar taşı işini kendisi gibi mermer ustası kocasından öğrendiğini söyledi.

Mezar taşı işini yapan mermer ustası Yasemin Saltalı'yı gören şaşırıyor

Kadirli ilçesinde mermer ustası olan eşi Mustafa Saltalı'nın yanında işi öğrenen Yasemin Saltalı, şimdi tek başına mezar taşı ustası olarak çalışıyor.

Mermerin kesilip şekil verilmesinden, mezar taşına isim yazmaya ve mezara monte etmeye kadar işin bütün aşamalarını kendisi yapan Yasemin Saltalı, yaklaşık 10 yıldır mesleğini tek başına icra ediyor. İlk başlarda kadın bir mezar ustası karşısında gören müşterilerinin kendisine temkinli yaklaştığını ancak yaptığı işlerle takdir edildiğini belirten Yasemin Saltalı "Eşim mermer ustası. Genelde mezar işi yapıyorduk. Zaman içerisinde eşimin iş yerine sıkça gelmemden ve hep onun yanında durmamdan bir nevi usta çırak ilişkisi içerisinde mesleği öğrendim. Eşim zorunlu sebeplerden dolayı şu anda işinin başında değil. Bu mesleği ben sürdürüyorum. Müşterilerimiz de yaptığım işlerden gayet memnun. Mermerin işlenmesi mezar haline getirilmesi oldukça emek ve zahmet gerektiren bir iş ama hepsinin üstesinden geliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mezar taşı işini yapan mermer ustası Yasemin Saltalı'yı gören şaşırıyor

Mezar taşı işini yapan mermer ustası Yasemin Saltalı'yı gören şaşırıyor

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