Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''

Aydın'da vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyması yönünde farkındalık yaratmak isteyen mermer işi ile uğraşan bir kişi, mezar taşına yazdığı "Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın" yazısı ile görenlerden takdir topladı.