Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''
Aydın'da vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyması yönünde farkındalık yaratmak isteyen mermer işi ile uğraşan bir kişi, mezar taşına yazdığı "Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın" yazısı ile görenlerden takdir topladı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde mermer işi ile uğraşan Halil İbrahim Demirci, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirlere vatandaşların gereken hassasiyet göstermesini vurgulamak amacıyla "Hayat eve sığar, bize iş çıkartmayın" yazılı özel bir mezar taşı hazırladı. Dükkanının önünden geçen vatandaşların dikkatini çeken bu mezar taşı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
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10 Eylül 2020 Perşembe 11:40
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