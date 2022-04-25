Mezar Yapım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mezar Yapım Ustası görev tanımı nedir, Mezar Yapım Ustası ne iş yapar, Mezar Yapım Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mezar Yapım Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mezar Yapım Ustası Tanımı;

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Mezar Yapım Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Mezar Yapım Ustası Maaşları

Mezar Yapım Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mezar Yapım Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mezar Yapım Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7113.15

Meslek Adı :

Mezar Yapım Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Taş Ustaları İle Taş Kesme, Yarma Ve Oyma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterinin isteği doğrultusunda çeşitli şekillerde, mermer, mozaik, beton vb. malzemeleri kullanarak, mezar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezar Yapım Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterinin talebine göre yapılacak olan mezarın ölçülerini almak,

b) Kesim makinesinde ebatlandırma yapmak,

c) Mezar taşına müşterinin istediği doğrultuda cenazenin künyesi ile dua ve dilekleri yazmak,

d) Kesme ve yazı işleri biten mermerleri mezar yerine götürerek mezarın üzerini düzeltmek ve beton tabla dökmek,

e) Düzeltilen ve üzerine ince bir tabla dökülen mezara mermerleri yerleştirmek,

f) Mezar yan plakalarını, baş ve alt kısımlarını birbirleri ile birleştirerek kelepçelerini sıkmak ve yapıştırmak,

g) Mezarın iç ve çevre düzenlemesini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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