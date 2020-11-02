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Mezarından çıkardığı 29 kız çocuğunu mumyaladı, sonra koleksiyon yaptı!

Rusya'da hayatını kaybeden 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezarından çıkarıp mumyalayan Anatoliy Moskvin, evine yapılan baskın sonucu tutuklandı. Çocukların cansız bedenlerin önce mumyaladı sonra koleksiyon haline getirdiği anlaşıldı.

Mezarından çıkardığı 29 kız çocuğunu mumyaladı, sonra koleksiyon yaptı!

Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki  eski tarihçi Anatoliy Moskvin , 2011 yılında yaşları 3 ile 12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cansız bedenini mumyalayıp, "insan bebek" koleksiyonuna oluşturduğu nedeniyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Moskvin'in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi. Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddetti ve  "Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

MUMYALAYIP, KOLEKSİYON OLUŞTURUYOR

Moskvin'in 2011 senesinde, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan hayatını yeni kaybeden 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cansız bedenlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi. Rusya'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.

Mezarından çıkardığı 29 kız çocuğunu mumyaladı, sonra koleksiyon yaptı!

 



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