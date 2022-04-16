Mezarlık Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mezarlık Görevlisi görev tanımı nedir, Mezarlık Görevlisi ne iş yapar, Mezarlık Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mezarlık Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mezarlık Görevlisi Tanımı;

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Mezarlık Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mezarlık Görevlisi Maaşları

Mezarlık Görevlisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mezarlık Görevlisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mezarlık Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5163.03

Meslek Adı :

Mezarlık

Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Cenaze Hizmetlerinde Çalışanlar Ve Mumyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mezarlıklarda vatandaşların mezar ziyaretleri, cenazelerin mezar defin işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, vatandaşa gerekli konularda yol gösteren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezarlık Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Cenaze defin kağıdı almak,

b) Cenaze yakınlarının mezarın kazılacak yer konusunda talebi doğrultusunda mezar yeri konusunda inceleme yapmak.

c) İstenilen yerde mezar kazmaya uygun yer varsa değerlendirmek,

d) İstenilen yerde mezar kazmaya uygun yer yoksa uygun yer tespiti yapmak ve cenaze sahiplerini bilgilendirerek karar vermek,

e) Mezarın tespit edilen yerde kazılması için ilgilere bilgi vermek,

f) Mezarın kazımı sırasında takip ve kontrolünü yapmak,

g) Mezar ziyaretine gelen vatandaşlara yardımcı olmak,

h) Mezarın bulunduğu parsel, ada ve sokak numaralarının kayıtlı olduğu bilgisayar kayıtlarından bulmak,

i) Mezar sahiplerinin mezarlıkta yapacağı ağaç dikme ve sulama usulleri hakkında bilgi vermek, uygun olmayan talepleri ret etmek,

j) Mezar taşı dikilmesi talepleri, izin vb. konularda yardımcı olmak,

k) Mezar taşı dikimi için aldığı izin kağıtlarını idareye vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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