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  3. Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!

Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!

Ordu’da yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan huzurevinde kalan yaşlıların camdan bakınca karşılaştıkları manzara onları daha da hayata bağlıyor. Gördükleri mezarlık manzarası ile huzurevindekilerin daha çok yaşamak istediklerini belirten Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, ''Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Huzurevi'nde kalanlar arka tarafındaki pencerelerden bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Akıllara ‘burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor’ düşüncesi gelse de Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, ''Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 09:38
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