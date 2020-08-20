Mezarlık manzaralı huzurevi görenleri şaşırttı!

Ordu’da yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan huzurevinde kalan yaşlıların camdan bakınca karşılaştıkları manzara onları daha da hayata bağlıyor. Gördükleri mezarlık manzarası ile huzurevindekilerin daha çok yaşamak istediklerini belirten Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, ''Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.