Mezarlık ziyaretinden dönerken kazada öldü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kabir ziyaretinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Serdal Tuna (23), otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 karayolu Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Ortaköy Mahalle Kabristanlığı'nda ölen akrabalarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yaya olarak yola çıkan Serdal Tuna, yolun karşısına geçmek istedi. Tuna'ya, İzmir yönünden Uşak yönüne giden Özer Oğuz'un yönetimindeki 35 GE 127 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tuna, ambulansla, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Tuna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

DHA