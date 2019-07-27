Mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor

Zonguldak Belediyesi ekipleri tarafından Kurban bayramı öncesi mezarlık temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi ekipleri tarafından Kurban bayramı öncesi mezarlık temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların, Kurban Bayramı öncesi kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, Belediye Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından mezarlık temizlik ve bakım çalışmaları devam eediyor. Ekipler, Birlik Mahallesi'nde yer alan mezarlık temizlik çalışmalarını tamamlarken diğer mezarlıklarda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA