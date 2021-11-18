Mezarlıkta 65 adet ceset bulundu! 94 bin kişiye ise ulaşılmaya çalışılıyor!

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Alvarado kentinde saklı bir mezarda bulundu. Polislerin durumu şüpheli bulmaları ardından arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramada mezarlıkta 65 cansız bedenin üzerinden kişisel eşyalar, banka kartları, kimlik bilgileri çıkarken kurbanların 2011-2012 yılları arasında çeteler arasında yaşanan kavga sonucunda bu manzaranın ortaya çıktığı düşünülüyor.

94 BİN KİŞİ KAYIP

Öte yandan 94 bin kişinin ise kayıp olduğu ve ekiplerin bu durum için de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Gizli mezarların sık meydana çıktığı bu kentte, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.