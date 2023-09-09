Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var

Dehşet verici kaza Kahramaraş'ın Andırın ilçesinde Darıovası mevkiinde meydana geldi.

Freni patladığı iddia edilen kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 5 ölü, 2'si ağır 25 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken kamyon altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması sürüyor.

Validen açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

Sürücü gözaltına alındı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki şunları kaydetti:

"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."