Mezarlıkta kavanozun içine konulan cenin bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kavanozun içerisine konulan cenin mezarlığa bırakıldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Mezarlığı'na giren köpeklerinin peşinden giden çocuklar, bir mezarın yanına bırakılan kavanozu gördü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis, kavanozun içerisinde cenin olduğunu belirledi. Adli tıp uzmanı mezarlığa gelirken, kavanozun içerisindeki ceninin yaklaşık 1 ay önce bırakılmış olabileceğini tahmin etti. Ceninin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Ceninin düşük yapan bir kadın tarafından mezarlığa bırakılmış olabileceği tahmin edildi.

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DHA