Mezarlıkta klip çeken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Klipte oynayan şüpheli ifadesinde, "Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim, amacım kimseyi aşağılamak değildi" dedi.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu B. ve Utku Ş. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Çengelköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"Amacım kimseyi aşağılamak değildi"

Şüphelilerden Utku Ş. ifadesinde, "Sosyal Medya üzerinden Batu B. ile yaklaşık 4-5 ay kadar önce iletişime geçtik. "İngiltere'de bir sergi olacak ben video çekmek istiyorum. Dahil olmak ister misin?" dedi. Benim de ilgimi çekti ve kabul ettim. Sanatla ilgili bir eser olacağını düşündüğüm için bu projeye katıldım. Ocak 2020 yılının başında Batu ile birlikte Karacaahmet Mezarlığı'na giderek bu videoyu çektik. Ben makyajlarımı kendim yaptım. Batu ise kamera ile çekti. Çekim bittikten sonra Batu videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte kendi İnstagram hesabından paylaştı. Paylaşım sonrasında Müslüman kesim tarafından rahatsız olduğunu görünce insanları rahatsız etmemek için videoyu kaldırdı. Ancak video hesabından alınıp videoyu anlatan yazı olmadan paylaşılınca anlamını yitirdi. Sanatsal bir proje olduğu için bende yer almak istedim, amacım kimseyi aşağılamak değildi. Videonun çekilme amacı kimseyi rahatsız etmek ya da kışkırtmak değildi. Normalde bu video İngiltere'de yayınlanacaktı. Burada paylaşılmaması gerekiyordu. Sergi korona salgını nedeniyle iptal edildi" diye konuştu. Videoyu çeken Batu B. ise, videoyu sosyal medya üzerinden sanatçılara yapılan bir çağrı üzerine Karacaahmet Mezarlığı'nda çektiklerini söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Batu B. ve Utku Ş. hakkında haftada bir gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol kararı uyguladı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA