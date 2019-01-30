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Mezarlıktaki minibüs alev alev yandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de mezarlıkta park halindeki minibüs alevlere teslim oldu.

Mezarlıktaki minibüs alev alev yandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de mezarlıkta park halindeki minibüs alevlere teslim oldu.

Olay, bu akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesinde bulunan Çakmak Mezarlığı içinde meydana geldi. Mezarlığın girişinde uzun zamandır park halinde bulunan minibüs, bir anda alev aldı. Minibüsün yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, uzun süredir bölgede park halinde bulunduğu öğrenildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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