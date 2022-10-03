Mezbaha Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mezbaha Kesim İşçisi görev tanımı nedir, Mezbaha Kesim İşçisi ne iş yapar, Mezbaha Kesim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mezbaha Kesim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mezbaha Kesim İşçisi Tanımı;

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Mezbaha Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mezbaha Kesim İşçisi Maaşları

Mezbaha Kesim İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mezbaha Kesim İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mezbaha Kesim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.07

Meslek Adı :

Mezbaha Kesim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hayvan kesen, et kesicilerine hazırlık olmak üzere derisini yüzen ve temizleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mezbaha Kesim İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanın boyun damarını bıçakla kesip kanı akıtmak,

b) Derisini yüzerek; karnını yarıp iç organlarını çıkarmak,

c) Testere ve satırla yararak gövdeyi ikiye ayırıp yıkamak,

d) Yenmeyecek parçaları ayırıp, gövdeyi soğuk hava deposuna koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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