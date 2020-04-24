Mezbahadan kaçan bufalo anne ve bebeğine saldırdı!
Çin'in Heyuan kentinde bir evin güvenlik kamerasına ilginç anlar takıldı. Kayıtlarda evinin kapısının önünde bebeğiyle duran bir kadına sahibinden kaçan bir bufalo saldırdı. Bu olay sonrasında o bufalonun vurulduğu bildirildi.
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24 Nisan 2020 Cuma 14:53
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