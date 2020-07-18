Mezitli Belediyesi binası, ulusal mimarlık sergisi ve ödülleri finaline kaldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülü Yarışması'nda Mezitli Belediyesi hizmet binası'na ait proje finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Ekolojik yapısı ve kendi enerjisini üretme kabiliyeti sayesinde çevre dostu yapılaşmanın öncülerinden olan Mezitli Belediyesi hizmet binası, TMMOB Mimarlar Odası tarafından gerçekleştirilen 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında finale kaldı. 12-13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen toplantıda seçici kurul tarafından "yapı" dalında finale layık görüldü. Projeyi hazırlayan mimarlar Orhan Ersan, Deniz Dokgöz ve Ferhat Hacıalibeyoğlu Eylül ayında gerçekleşecek olan finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. Mezitli'de yeni bir merkez oluşturmak adına ilk adımlardan birisi olan hizmet binasının finale kalmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Aslında Mezitli'ye yeni bir merkez kazandırmak amacıyla başlattığımız Kent Meydanı Projesi'nin bir parçası olan belediye hizmet binamızın finale kalmış olması bizleri de oldukça mutlu etti. Sadece bugünü değil, 30 yıl sonrasını da düşünerek inşa ettiğimiz belediye hizmet binamızı, başta engellilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde hizmet alabilmesi amacıyla tasarladık. Ekolojik balkon bahçeleri, kendi enerjisini üretebilmesi, ferah, aydınlık ve şeffaf odaları ile hizmet alan vatandaşlar ve hizmet veren personelimiz için en iyi ortamı oluşturmaya çalıştık. Eylül ayında yapılacak değerlendirme sonrası şampiyonluk ipini göğüsleyeceğinden hiçbir kuşkum yok" dedi.

En büyük hayalinin çok merkezli bir kent oluşturmak olduğunu ifade eden Tarhan, Yenimahalle ve Atatürk mahallerinin orta noktasına modern bir yapıda, uzun yıllar kurumun ihtiyacına yanıt verecek bir hizmet binası yaparak ilk adımı attıkları söyledi. Hizmet binasını tasarlarken çok yönlü düşündüklerini kaydeden Tarhan, "Asıl hedefimiz yerel yönetimlerin ve mahalli idarelerin aynı yerde olmasıdır. Halkımıza daha iyi hizmet verebilme ve kolaylaştırma açısından böyle bir hizmete gerek duyulduğu görüşündeyiz. Bununla paralel olarak, eski Hal tesislerini de tamamen yıktık ve projenin uygulanması için onay bekliyoruz. Alanın altı otopark, üzeri ticaret merkezlerinin de yer aldığı kent meydanı olacak şekilde proje hazırladık. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Mersin'in en büyük ve en modern kent meydanı Mezitli'de bulunacak. Çok hızlı gelişen Mersin'in ve Türkiye'nin en modern ve çağdaş olan ilçesi Mezitli'nin ihtiyaçlarına cevap verebilmek istiyoruz. Önemli olan halkımızın mutluluğudur. Mezitli, mutlu insanların yaşadığı bir kent olsun istiyoruz. Bu mutluluğu sağlamak amacıyla bu tür planlamalar yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA