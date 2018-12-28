Mezitli Belediyesi’nde en düşük maaş 2 bin 200 TL olacak

Mezitli Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Mersin Şubesi ile imzalanan ve 18 aylık bir süreyi kapsayan sözleşme kapsamında, çalışanlarına en düşük 2 bin 200, en yüksek de 4 bin 500 TL maaş verecek.

Belediye Meclis Salonunda, Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan ve DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy tarafından imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Mezitli Belediyesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, "CHP'li belediyelerde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en düşük asgari ücret 2 bin 200 lira olacak" sözünü yerine getiren ilk belediyeler arasında yer aldı.

"Ekonomik sıkıntıların işçileri etkilememesi için gayret gösterdik"

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan çalışanlarının en az şekilde etkilenmesi için hassas davrandıklarını vurgulayan Tarhan, "Bizim bütçemizi etkileyecek aleyhimizde bir hayli gelişme oldu. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok belediyeler zarar gördü. Üretime yönelik hammaddelerde yaşanan aşırı fiyat artışının yanında imar düzenlemeleri sonrası inşaat sektöründe yaşanan kriz, hükümetin hazırlıksız bir biçimde hayata geçirdiği taşeron sistemiyle ilgili düzenlemenin oluşturduğu sıkıntılar gelirlerimizi düşürdüğü gibi sorunlara rağmen çalışanımızın hakkını alması için gayret ettik. Tüm bunlara karşın tasarruf tedbirlerini uygulayan ve de önemli projelere imza atan bir belediye olduk. Güzel şeyler yapıyorsak bunda en büyük pay tabi ki değerli çalışanlarımızındır. Buna duyduğumuz inançla çalışanımıza hep en iyisini verme gayretinde bulunduk" dedi.

"Ara dönemlerde işçilere çeşitli destekler sunulacak"

Geçen yıllarda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de işçilere ara dönemlerde çeşitli destekler sunacaklarını kaydeden Tarhan, TİS'den yararlanan 454 işçinin 1/3'nün yılbaşından itibaren en az 2 bin 200 TL ortalama 3 bin TL, en fazla alanların ise 4 bin 500 TL olacağını ifade etti. Tarhan, "Elbette bu TİS yeterli değil, isteriz ki çok daha fazlasını verebilelim. Ancak elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de sendikanın talebi olsun olmasın, farklı gelişmeler yaşandığında yine çalışanımıza ek destekler sağlayacağız. Herkesin insanca yaşamasını istiyorum. Herkese hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA