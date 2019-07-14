Mezitli Belediyesi'nden deniz kaplumbağası hassasiyeti

MERSİN'de Mezitli Belediyesi, 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı ve Deniz Kaplumbağaları Yumurtalama ve Koruma Alanı'yla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca resen onaylanan 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı'na itiraz etti.

Askı süresi içinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan itirazda, yönetmeliklerle belirlenen deniz kaplumbağaları yuvalama ve kumsalı koruma bölgesi olan 65 metre mesafe içinde 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı'nda piknik ve eğlence alanı olarak işaretlendiğine dikkat çekildi. Özellikle kanunla belirlenen 65 metre sınırına hassasiyet gösterilmeyerek, yer yer 42-58 metre arasında değişik uygulamalar planlandığı ifade edildi.

İtirazda 2009 yılında çıkarılan Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi'ne, Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne atıfta bulunuldu. İtirazda ayrıca, plan hükümlerine de uyulmadığının altı çizilip, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini sağlamak amacıyla "takılıp sökülebilir şekilde emsal yüzde 3 ve yüksekliği 5,5 metreyi geçmeyecek tip projeler uygulanabilir" denilmesine karşın, yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde tüm bölgenin piknik ve eğlence alanı olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Bu şekilde 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı ve Deniz Kaplumbağaları Yumurtlama ve Koruma Alanı'nın tamamında yüksek oranda yapılaşmanın önünün açıldığı belirtildi.

Planda ayrıca ifade farklılıklarına da dikkat çekilen itirazda, ana paftasında adı "Mersin İli Mezitli İlçesi Davultepe Mahallesi Gümüşkum Tabiat Parkı 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı" olarak ifade edilirken, harita anahtarı paftasında ise plan ismiyle tutarsız bir şekilde, "1/1000 Ölçekli Mersin Mezitli Davultepe Gümüşkum Tabiat Parkı Dolgu ve Kıyı Amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı" ibarelerine yer verildiği, bölgenin deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeniyle dolgu amaçlı imar planına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Planın, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine uymadığının da belirtildiği itirazda, "Yapı yaklaşma mesafesi ölçeklendirilmeyerek, referans alınan sınırlar belirsiz bırakılmıştır. Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'ni de içeren, İdari Hizmet Alanı sınırlı ve yapı yaklaşma mesafeleri okunamamaktadır. Kıyı kenar çizgisi olması gerektiği gibi mevzuata uygun şekilde gösterilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

100'üncü Yıl Tabiat Parkı ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlk göreve geldiğimiz andan itibaren birçok kez bu alanın kullanımı için Orman Bölge Müdürlüğü'müzden talepte bulunduk. İhaleye çıkarılması sürecinde gerekli itirazlarımızı yaptık, ranta kurban gitmemesi amacıyla belediye olarak ihaleye girdik. Ancak beklenenin çok üzerinde yükselen ihale nedeniyle kazanamadık. Deniz kaplumbağalarının yavrulama döneminde alanda yapılmak istenen 3 gün sürecek konser organizasyonunun, oluşturduğumuz kamuoyunun baskısıyla iptal edilmesini sağladık. Şimdi de Tabiat Parkı'mızla ilgili 1/5000 Nazım Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planında yaşanan aksaklıklara yasal süresi içerisinde itirazımızı yaptık" dedi.

Mezitli'de her canlının yanı sıra doğanın yaşam hakkını savunmaya gayret gösterdiklerine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Caretta caretta deniz kaplumbağaları, yeşil deniz kaplumbağaları ve bölgede yetişen endemik kum zambaklarının zarar görmeden 100'üncü Yıl Tabiat Parkı'nın doğal yapısının korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Alanın olması gereken şekilde Belediyemize devredilerek, amacına uygun şekilde vatandaşımızın kullanımına açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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DHA