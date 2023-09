Mezitli Belediyesinin yazlık sinema sezonu başladı

Her yıl binlerce sinemaseverleri bir araya getiren Mezitli Belediyesi yazlık sineması yeni sezona başladı.

Yeni Mahalle Su Parkı içinde bulunan yazlık sinemada sezonun ilk filmi olan Emin Alper'in yazıp yönettiği "Kurak Günler" filmi beyaz perdeye yansıtıldı. Nostaljik havada gerçekleşen yazlık sinemada vatandaşlar, ahşap sandalye, minder, armut koltuk ya da şezlong tercih ederek film izlemenin keyfini çıkarttı. Sinemaseverler, film izlerken patlamış mısır, gazoz ve dondurma yeme şansı da buldu. Animasyon, yabancı ve Türk yapımı filmlerin sahneleneceği yazlık sinema, 25 Ekim Çarşamba günü Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı ve Tarık Akan'ın rol aldığı "Yol" filmi ile sona erecek.

Yazlık sinemaya her geçen gün katılımın daha da arttığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Yazlık sinemamız artık geleneksel hale geldi. Yaklaşık 9 yıldır gerçekleştirdiğimiz sinemamıza vatandaşlarımızdan her sene olduğu gibi bu yılda yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz. Sinemaseverler burada sevdikleriyle birlikte açık havada birbirinden eşsiz filmleri izleme şansı yakalarken, nostaljik anlar da yaşamış oluyorlar. Her zaman dediğim gibi Mezitli halkı bir ailedir ve bu ailemiz her gecen gün giderek büyüyor. Bizlerde sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda yazlık sinema gibi benzeri çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarımızı bir araya getirmiş oluyoruz. Halkımızın kültürel gelişimlerine katkı sunarak kaynaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)