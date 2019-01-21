Mezitli lokantası hizmete girdi

Yeni belediye binasını tasarlarken vatandaşların rahat ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çalışanlarını da düşünerek, belediye restoranını hizmete açtı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın, çalışanların iş yorgunluğunu en aza indirmek amacıyla hayata geçirdiği restoranda, günlük tabldot yemeğin yanında, pizza, makarna, sandviç çeşitleri, Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetler hazırlanıyor. Restaurant, 150 kişilik kapasitesiyle, kahvaltı, doğum günü, iş yemeği, düğün yemeği gibi toplu organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Mezitli lokantası adı ile hizmete giren restoranın bölgenin ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığına dikkat çeken Mersin Şefler Birliği üyesi aşçı Müslüm Aktaş, "Günlük olarak et ve tavuk dünyasına ait çeşitli yemekler yapıyoruz. Ayrıca müşterilerimizin talebi doğrultusunda, makarna türlerini, pizza türlerini de anında sunabiliyoruz. Salata çeşitleri, ızgara ve balık türleri de menümüzde yer alan yemekler arasında" dedi.

Sabahları çorba çeşitlerinin bulunduğu restoranın hafta sonu da açık olduğunu ifade eden Aktaş, "Müşterilerimiz sunmuş olduğumuz kaliteden son derece memnun. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da yemeklerini restoranımızda yiyor. Özellikle çalışan kesimin yoğun olması nedeniyle fiyatlarımızı çok cüzi tuttuk. Bu nedenle tüm müşterilerimize yemeklerimizi uygun fiyata sunabiliyoruz" diye konuştu.

150 kişilik kapasitesiyle, çeşitli organizasyon ve toplu yemek ihtiyacına yanıt verebildiklerini ifade eden Aktaş, "Ürünlerimiz tamamen doğal. Alışverişimizi, pazar yerine doğal ürünler olan kadın üretici pazarlarımızdan yapıyoruz. Sağlığa son derece önem veriyoruz. Bulyon gibi ürünleri asla kullanmıyoruz. Yemeklerimizin sağlıklı olması için zeytinyağı kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Mezitli lokantasının tercih nedeni olarak, kaliteli hizmeti ucuza sunmaları olduğunu ifade eden Aktaş, "15 yıla yakın süredir bu işi yapıyorum. Lüks restoran ve otellerde şef olarak görev yaptım. Bu nedenle müşterilerimizin damak tadına hitap edebiliyoruz. Restoranımız yemek ihtiyacını gidermekten çok kaliteli yemek sunmayı ve insanların yediği yemekten zevk almasını ilke edinmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA