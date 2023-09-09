Mezitli’de mutlu yaşam merkezi açıldı

Mersin'de Mezitli Belediyesi İçel Anadolu Liseliler Derneği Mutlu Yaşam Merkezi, gerçekleştirilen törenle açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mezitli’de mutlu yaşam merkezi açıldı

Mersin'de Mezitli Belediyesi İçel Anadolu Liseliler Derneği Mutlu Yaşam Merkezi, gerçekleştirilen törenle açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan merkezin açılışına, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Oltman ile beraberindeki alman heyet ve çok sayıda davetli katıldı. Kardeş şehir Berlin Tempelhof-Schöneberg'in destekleriyle yapılan merkezde bölgede yaşayan vatandaşlar hobi alanları, aktivite odaları, dinlenme bölümleri sayesinde mutlu ve kaliteli zaman geçirme fırsatı bulacak. Açılış öncesi konuşan Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Oltman, "Tempelhof-Schöneberg'in belediye başkanı olarak burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Mezitli Belediyemiz ile birlikte yaptığımız çalışmaların meyvelerini görmek muazzam bir duygu. Farklı projelere ortak olmak ve onların neler getirdiğini birlikte yaşamak tarifsiz. İnsanları neler mutlu edebilir diye Neşet Başkanımla çok fikir alışverişi yaptık. Herkesin kullanabileceği ve faydalanabileceği projeler gerçekleştirmeye çalıştık. Bu projemizde onlardan birisidir. Bu proje bize şunu gösterdi aslında bizler iyi anlaşabildiğimizde güzel dostluk köprüleri kurabildiğimizde pek çok şeyi ayağa kaldırabiliyoruz. Bugün ki açılışını yaptığımız eserde bunlardan bir tanesidir. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve çok mutluyum" dedi.

Kardeş şehir Tempelhof-Schöneberg ile birlikte çalışmaları yaygınlaştıracaklarını ve ileriki süreçlerde farklı projeler üreteceklerini dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise "Bizler barışı savunan ulusların halklarının birlikte olmasını ilke edinerek çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Berlin'e gittiğimde mecliste konuşma imkanım olmuştu. Berlin'e yolunuz düşerse Mezitlimizin parkını görebilirsiniz. Caddelerinde ilçemizin çok güzel fotoğraflarının asıldığına şahitlik edebilirsiniz. Merkezinde çok güzel bir parkımız var. Kardeş belediye olarak çok önemli çalışmalar yaptık. Kardeş belediyemizin Davultepe bölgemizdeki aktif yaş alma merkezimize büyük katkıları oldu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mutlu yaşam merkezimizin projesinin finansmanını yine kardeş belediyemiz sağladı. Ayrıca deprem bölgesine ve ilçemizdeki depremzede vatandaşlara ciddi yardımları oldu. Bundan sonraki çalışmalarımızı daha da yaygınlaşarak ilerletmeye devam edeceğiz. Bizden birisi oldukları için kardeş belediyemiz Tempelhof-Schöneberg'e ve İçel Anadolu Liseliler Derneği'ne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mezitli’de mutlu yaşam merkezi açıldı

Mezitli’de mutlu yaşam merkezi açıldı

Mezitli’de mutlu yaşam merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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