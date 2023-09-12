Mezitli’de öğrenim yardımı başvuruları başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen öğrenim yardımı başvuruları başladı. 5 bin 500 TL olarak belirlenen öğrenim yardımı için son başvuru tarihi 31 Ekim 2023 Salı günü olduğu duyuruldu.

Mezitli Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitimlerine katkıda sağlamak ve öğrenim sürecinde maddi sıkıntılar yaşamamaları adına başlatılan öğrenim yardımı her yıl olduğu gibi bu yılda ciddi talep gördü. Başvuruların başladığı duyurusunu yapan Mezitli Belediyesi, 5 bin 500 TL olan öğrenim yardımı başvurularının alınmaya başladığını belirtti. Başvuru için istenilen belgeler, "Nüfus cüzdan fotokopisi, ÖSYM yerleştirme sınavı sonuç belgesi, kayıt yaptırdığı üniversiteden veya internet ortamından alınan öğrenci belgesi, aile nüfus kayıt örneği, öğrenci adına açılan IBAN numarasını gösteren bankadan alınan belge" şeklinde belirlendi.

Başvuru detaylarının da paylaşıldığı duyuruda, "Anne ve babadan en az bir tanesinin ikametgahı Mezitli'de olan ve 2023 yılında ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile örgün eğitim veren en az 4 yıllık devlete bir yükseköğretim kurumuna (AÖF hariç) girmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)