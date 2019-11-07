Mezitli’de Sanat Çarşısı açılıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atarak, belediyenin sosyal tesislerini hediyelik eşya çarşısı haline getiriyor. Sanat Çarşısı adıyla hizmete açılacak çarşıda yer alacak üreticilerin kuraları çekildi.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri, hediyelik ürünleri satılacağı bir çarşı olacak. Mersinliler kadar kente dışarıdan gelen misafirler için de çekim merkezi haline gelecek olan çarşıda yer alacak üreticilerin yer belirleme kuraları çekildi. Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen kura çekiminde 27 asil 4 yedek isim, hazırlıkları devam eden dükkanların sahibi oldular.

Kura çekimine katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersinlileri ve misafirleri yeni bir çekim yerine kavuşturmak istediklerini ifade etti. Aynı zamanda üreticilerle tüketicileri buluşturacak bir projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Tarhan, "Mezitli'de yaşayan vatandaşlarımızın yapısı diğer ilçelere göre daha farklı. Onların taleplerine göre projeler üretmeye gayret ediyoruz. Diğer hizmetlerimizi yürütürken kenti ön plana çıkaracak projelere imza atıyoruz. Daha temiz, daha güzel ve daha yeşil bir kent oluştururken, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız, daha fazla insanın gelmesini sağlamak. Daha cazip bir şehir olması için çalışıyoruz. Hem Mezitli'deki insanların hem Mersin'deki insanların hem de turist olarak ziyaret edenlerin buraya gelmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Yapımı hızla devam eden Sanat Çarşısı ile ilgili bilgiler de veren Tarhan, "Avrupa'da benzerlerine tanık olduğumuz bir çarşı planladık. Mezitli'de ya da Mersin'de evinde oturan insanların dışarı çıkınca gidebilecekleri bir yer olsun istiyoruz. Toplam 27 dükkanın yer aldığı Sanat Çarşımızda oturma alanları, gezinti yolu ve mini bir de meydan bulunuyor. Çarşı düzeni için bir yönetmelik hazırlıyoruz ve belirli kurallar belirliyoruz" diye konuştu.

Sanat Çarşısının yeni yılla birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA