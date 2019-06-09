Mezitli’de yazlık sinema sezonu başladı

Türkiye'nin en güzel sinemaları arasında gösterilen Mezitli Belediyesi Yazlık Sineması yeni sezona başladı. Sinemaseverler, sezonun ilk filminde merhum sanatçı Müslüm Gürses'in zorlu yaşamının konu edildiği, "Müslüm Baba" filmini izlerken nostaljiyi de birlikte yaşadı.

Mezitli Belediyesi, Mersinlileri 5 yıldır yerli ve yabancı filmlerle buluşturmaya devam ediyor. Sinemaseverler, sezonun ilk filminde 2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in zorlu yaşamının konu edildiği, "Müslüm Baba" filmini, ahşap sandalye, minder, armut koltuk ya da şezlong tercihlerinden birisine oturarak izledi. Bazıları ise çimlere uzanıp sevdiklerine sarılarak film izlemeyi tercih etti.

Tam bir nostalji havasında gerçekleştirilen yazlık sinemada vatandaşlar, aileleri, yakınları ve dostlarıyla beraber farklı ve keyifli bir akşam yaşadı. Sinemada mısır, gazoz gibi ikramlar da yapılırken, ünlü modacı Barboros Şansal da filmi izleyenler arasında yer aldı.

Saygın sanat gazeteleri tarafından Mezitli Belediyesi Yazlık Sinemasının Türkiye'nin en güzel 10 sinemasından birisi olarak seçildiğini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Sinemamız artık Mersin'de bir klasik haline geldi. Sezonun önemli filmlerini çok cüzi fiyatlara vatandaşlarımıza izletirken, aynı zamanda özlenen bir nostaljiyi yaşatmış da oluyoruz. 5 yıldır vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Ben de fırsat bulduğum zamanlarda gelip burada film izliyorum" dedi. Tarhan, Mezitli Belediyesi Yazlık Sinemada film gösterimlerinin eylül ayına kadar devam edeceği ve yerli filmlerin sinemaseverlerle buluşacağı kaydetti.

Bu tarz etkinliklerin sevgiyi çoğalttığını, halkın birbiriyle kaynaşarak dayanışma ruhunu arttırdığını ifade eden Tarhan, "Belediyeciliğin en önemli kurallarından bir tanesi, vatandaşların sosyalleşmesini sağlamaktır. İstiyorum ki, vatandaşlarımız her fırsatta bir araya gelsin, birlik olup, büyük bir aile olalım. Toplum olarak bir arada olmak beni oldukça mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz yazlık sinema ise sosyal belediyeciliğin ve bütünleşmenin önemli bir örneğidir. Bu anlayış ile ilerleyeceğiz ve halkımızın kültürel gelişimlerine katkıda bulunacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA