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Mezon ne demek, TDK'ya göre Mezon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mezon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mezon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mezon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mezon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mezon ne demek, TDK'ya göre Mezon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mezon ne demek? Mezon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mezon kelimesi. Peki mezon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mezon nedir, mezon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEZON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mezon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mezon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mezon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrondan ağır, protondan hafif bir atom cisimciği

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