Mezopotamya’nın en eski buğdayı yeniden üretiliyor

Mezopotamya'nın en eski buğdayı olan Sorgül'ün hasadı bu yıl 440 tona ulaşırken, dönüm başına 313 kilogram Sorgül buğdayı elde edildi. Projede istihdam edilen kadın çiftçi sayısı 301'e ulaşırken, kadın mühendis sayısı da 24'e ulaştı.

2017 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından uygulanan ve Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği tarafından yürütülen "Yaşayan Toprak Yerel Tohum" projesinde bu yıl ikinci hasat gerçekleşti. Proje kapsamında yeniden canlandırılan ve iyi tarım uygulamalarıyla ekimi iki ton ile başlayan Sorgül Buğdayı'nın bu yılki hasadında rekolte 440 tona ulaştı.

Hasat şenliğinde proje hakkında bilgi veren Şef Ebru Baybara Demir, "2017 yılında 70 kadın çiftçi ve iki ton Sorgül buğdayı ile Mardin'de başladığımız projede şu anda 301 kadın çifti ve 24 kadın mühendis yer alıyor. Yerel ve mülteci kadınlarla birlikte Mezopotamya'nın en eski buğdayı Sorgül'e yeniden hayat verdik.

"Standart çeşit tohumda su, gübre, ilaçlama ve elektrik maliyetiyle birlikte dönüm başına 305 kilogram hasat elde edilirken Sorgül'de sıfıra yakın maliyet ile dönüm başına 313 kilogram hasat elde ettik. Bölgedeki toprak sahipleri de iyi tarım uygulamalarını deneyimleyerek projeye destek verdiler. Değişen iklim koşullarında tarımın da koşullarının değiştiğini görerek gelecek için harekete geçerken, gıdanın sürdürebilirliğini genetik mirasımız olan yerel tohumlarımızla devam ettirebileceğimize inanıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

DHA