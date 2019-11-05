Mezun olduğu okula kitabını bağışladı

Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 2003 yılı mezunu Esra Köksal, mezun olduğu okula ilk kitabı olan "Gurbet Kuşları Zübeyde'yi bağışladı.

Geçmiş yıllarda öğrencisi olduğu okulu unutmayan Köksal, herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Müdürü Cemal Korkut, okulun eski öğrencisi Gazeteci ve Yazar Esra Köksal'a ziyareti sebebiyle teşekkür etti. Korkut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eski öğrencilerimizin başarılı olması bizleri daha çok mutlu ediyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Esra Köksal'ın yapmış olduğu bu davranışın herkese örnek olmasını istiyorum. Okumak, insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biri. Kitap okumak düşünceyi besler. Gençlerimiz daha çok okumalı. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Daha çok okumalıyız. Daha çok yazmalıyız" dedi.

Kaynak: İHA